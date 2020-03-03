Служба доставки «Ин тайм» прекращает работу

Один из основных операторов по доставке посылок и грузов – компания «Ин тайм» – объявила себя банкротом. Закрыта уже часть отделений, остановлена магистральная логистика, о доставке отправлений в «Ин тайм» договариваются с другими логистическими компаниями. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям», – говорится в обращении к клиентам.

В службе доставки также сообщили, что 1 марта были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи компании в сложившейся ситуации.

«Доставка грузов будет произведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое», – уточняют в «Ин тайм».

План отправок остатков грузов из городов обещают опубликовать позже.