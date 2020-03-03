Стоимость бензина и ДТ поползла вниз: Что происходит на рынке

Начало весны порадовало украинских водителей снижением цен, причем не только на автогаз, который постоянно дешевел (за январь-февраль – на 1,66 грн/л, или на 15%), но и на бензин, стоимость которого не менялась уже месяц. Об этом пишет «Сегодня».

Так как курс доллара на межбанковском рынке на минувшей неделе поменялся всего на 10 копеек, то индикативная цена на топливо в 1,1 долл. за литр бензина А-95, достигнутая в итоге договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров, превышена не была. При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было 24,88 грн/доллар) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,06 долл./л, ДТ – 1,04 долл./л.

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по всем видам топлива. По А-92 разброс цен составил 7,4% (1,82 грн/л, плюс 3 коп./л), было 7,2%, по А-95 – 6,2%, (1,60 грн/л, плюс 2 коп./л), было 6%, по дизелю 6,3% (1,59 грн/л, плюс 22 коп./л), было 5,3%, по автогазу 15%, было 14,1% (1,54 грн/л, плюс 16 коп./л).

Цены на А-92. Средняя цена по Украине – 25,45 грн/л (-4 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 24,74 грн/л (-2 коп./л). В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,66 грн/л (-17 коп./л).

Цены на А-95. Средняя цена по Украине – 26,47 грн/л (-3 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 25,83 грн/л (-2 коп./л). В Киеве стоимость бензина А-95 27,40 грн/л (-7 коп./л).

Цены на ДТ. Средняя цена по Украине – 25,88 грн/л (-5 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,66 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,29 грн/л (-22 коп./л). В Киеве стоимость дизтоплива 26,52 грн/л (-13 коп./л).

Цены на LPG. Средняя цена по Украине – 11,01 грн/л (-22 коп./л), самая высокая – в Закарпатской области – 11,77 грн/л (-28 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,23 грн/л (-12 коп./л). В Киеве стоимость газа – 10,70 грн/л (-43 коп./л).

Эксперты отмечают, что за неделю по всей Украине пошли вниз цены на бензины и дизтопливо, которые месяц менялись в пределах статистической погрешности – на 1-2 коп./л. Теперь в двух областях – Киевской и Николаевской – и А-92, и А-95 подешевели соответственно на 16 коп./ и 10 коп./л, а в большинстве регионов снижение составило 4-6 коп./л.

«Воздержались» три области – традиционно Луганская, Закарпатская и Тернопольская. Более чем на 10 коп./л подешевело дизтопливо в трех областях: Киевской – на 27 коп./л, Харьковской – на 22 коп./л и Николаевской – на 11 коп./л. В остальных областях «дизель» подешевел на 1-8 коп./л, за исключением Луганщины и Закарпатья – там цены не изменились.

Падение цен на автогаз продолжает бить рекорды. Больше всего газ подешевел за неделю в Запорожской области – на 45 коп./л, но все равно цена выше 11 грн/л (11,15 грн/л). А вот на Черниговщине заправиться можно по 10,23 грн/л, хотя там удешевление всего на 12 коп./л. В большинстве регионов цены упали на 22 и более коп./л, а самое незначительное снижение – на 6 коп./л – зафиксировано на Волыни (до 11,05 грн/л).

И замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, и директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн говорят, что небольшое снижение цен на бензин вызвано стабильным удешевлением конкурирующего топлива – автогаза.

Рябцев напомнил: традиционно сложившееся на рынке соотношение цен между газом и бензином составляет до 50%, то есть газ вполовину дешевле. Что дает существенную экономию при езде на газе даже с учетом более высокого расхода по сравнению с бензином (на 12-20% в зависимости от конструкции ГБО).

«Сейчас соотношение снизилось до 42%, поэтому для увеличения продаж бензина трейдеры начали хоть немного понижать его стоимость, тем более, что с наступлением тепла использование газа традиционно повышается», – объяснил Геннадий Рябцев.

Продолжающееся падение цен на газ эксперты объясняют профицитом этого топлива. Скорее всего, трейдеры закупили и законтрактовали этого топлива впрок, опасаясь его подорожания из-за возможного введения Украиной заградительных пошлин, чего пока не произошло. Теперь идут поставки по новым контрактам и нужно освобождать емкости для хранения, поэтому фактически получаются розничные «распродажи» в ноль или даже дешевле закупки.

А вот снижение цен на дизельное топливо на 11-27 коп./л в трех областях Сергей Куюн связывает с особенностями региональных рынков.

«Возможно, какая-то сеть, имеющая много АЗС в данных регионах, уменьшила цены и это сразу сказалось на общей картине. Пока нет предпосылок для значительного снижения стоимости дизтоплива», – уточнил Сергей Куюн.

По бензиновому рынку прогнозы экспертов одинаковы: и Геннадий Рябцев, и Сергей Куюн уверены, что за неделю ценники на стелах кардинально не изменятся. А вот по дизельному топливу ситуация неопределенная.

«Наши аналитики рассчитали баланс рынка и получилось, что "дизеля" в марте должно хватить, что называется, впритык, с учетом того, что продажи будут идти "с колес", то есть ни о каких запасах речи не идет. Поэтому в ближайшую неделю цены на ДТ останутся стабильными, а дальше все будет зависеть от его потребления аграриями, от того, когда они начнут посевную. С другой стороны, падение цен и спроса на мировом рынке из-за продолжающегося распространения коронавируса могут выступить амортизатором возможного повышения оптовых цен», – говорит Куюн.

Что касается рынка сжиженного газа, то Геннадий Рябцев не исключает: цены могут еще снизиться, но уже меньше, чем на минувшей неделе, так как ценовое дно не только достигнуто, но и пробито.