Кровавый развод: Женщине грозит пожизненный срок за заказное убийство

Прокуратурой Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении женщины и мужчины, которые обвиняются в организации и подготовке заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В начале сентября 2019 года женщина, не желая делить в процессе развода с 38-летним мужем-фермером совместно нажитое имущество, предложила знакомому лишить его жизни за денежное вознаграждение, который, в свою очередь, нанял для выполнения указанного преступления другое лицо. Передав будущем исполнителю всю необходимую информацию о "жертве", посредник отдал ему денежный залог в сумме 1 тыс. долл. США», – рассказали в прокуратуре об обстоятельствах дела.

Сотрудники Службы безопасности Украины имитировали обстановку так называемого «убийства». После этого наемник позвонил заказчику и сообщил о выполнении. Вторую часть вознаграждения мужчина должен был передать при встрече в Приморском районе Мариуполя. Во время передачи гонорара «киллеру» соучастник преступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Жена фермера и ее соучастник обвиняются в в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. ч. 3, 5 ст. 27, п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация и подготовка умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенного на заказ и по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время в Приморский районный суд г. Мариуполя направлен обвинительный акт.

Максимальное наказание по указанным статьям – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.