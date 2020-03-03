Водителей предупредили о мокрых дорогах на Донбассе

На Донбассе и в ряде других регионов Украины сегодня дожди, автомобильные дороги государственного значения на сегодняшнее утро преимущественно мокрые, проезд обеспечен. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Укравтодора.

«По состоянию на 6:00 3 марта дожди в Закарпатской, Львовской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и восточных областях, на остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое», – сообщили в ведомстве.

На большинстве перевалочных участков дорог дожди. Состояние покрытия также мокрое.

«Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен», – подчеркнули в Укравтодоре.