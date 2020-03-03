Ситуация в пунктах пропуска утром 3 марта: Проезда ожидали 190 авто

Сегодня утром, 3 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 30,6 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7970 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6185 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5475 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2220 человек и 540 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8750 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/25;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Настя: «8:13. Горловка – Артемовск (Бахмут, – ред.). Действительно меряют температуру бесконтактным термометром. Никаких масок не нужно. (Только что прошла украинский блокпост). На нолике балаган, перевозы людей притирают, пройти негде, стоишь между машинами, начинаешь им что-то говорить, а в ответ одни маты. Одним словом ужас. Пеших на 7 утра было за остановкой».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.