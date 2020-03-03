Смертельное ДТП в Мариуполе: Столкнулись легковые автомобили (Фото)

В Мариуполе ночью 2 марта произошло смертельное ДТП. Спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего в результате аварии. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сообщение о ДТП на телефон Службы спасения «101» поступило 2 марта в 23:15. Авария произошла на ул. Олимпийской.

На место происшествия выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Спасатели выяснили, что в результате столкновения 2-х легковых автомобилей погибли 2-е мужчин. Один из них был заблокирован в салоне покореженной машины. Бойцы ГСЧС деблокировали тело погибшего и передали его представителям Национальной полиции.

Как сообщает mrpl.city, легковой автомобиль «ВАЗ» столкнулся с легковым авто Volkswagen. По предварительной информации, Volkswagen двигался по ул. Олимпийской, а водитель «ВАЗа», выезжая с ул. Станиславского, не предоставил ему преимущество в движении, в результате чего автомобили столкнулись. После столкновения с Volkswagen «ВАЗ» врезался в столб.

В издании отмечают, что вследствие аварии пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погиб на месте. Также пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали в больницу с многочисленными переломами. Подробности ДТП выясняет полиция.