Сводка из зоны ООС за 2 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 2 марта в результате обстрелов со стороны противника 2-е украинских военнослужащих были ранены, 3-е получили боевые травмы. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Марьинкой и Опытным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из ствольной артиллерии калибром 152 мм и миномета калибром 120 мм;

в районе Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новомихайловкой – из миномета калибром 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции:

вблизи Орехово – из миномета калибром 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

в районе Новотошковского – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибром 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

С начала текущих суток НВФ из миномета калибром 82 мм вели обстрел украинских позиций у Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева за минувшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 126 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка, район "Вольво-центра", окрестности сел Спартак и Михайловка, район Ясиноватой, на горловском направлении – районы поселков Доломитное, Зайцево (Южное), Широкая Балка, шахты им. Гагарина, Озеряновка, а также окрестности сел Саханка и Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Донецкий, поселка Голубовское и сел Логвиново и Березовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматического станкового гранатомета (АГС) и крупнокалиберного стрелкового оружия».