RU
Все новости

На Донетчине с парапета 3 этажа спасали кошку

03.03.20 09:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Мариуполе бойцы ГСЧС спасли кошку, сняв ее с парапета на 3-м этаже. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 2 марта, в 17:43 диспетчер ГСЧС получил сообщение от жителей одного из домов 26-го квартала в Мариуполе о том, что на парапете на 3-м этаже 3-этажного жилого дома находится кошка и может упасть.

«Спасатели с помощью выдвижной лестницы сняли кошку с парапета и вернули ее хозяевам. От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк