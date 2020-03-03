На Донетчине с парапета 3 этажа спасали кошку

В Мариуполе бойцы ГСЧС спасли кошку, сняв ее с парапета на 3-м этаже. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 2 марта, в 17:43 диспетчер ГСЧС получил сообщение от жителей одного из домов 26-го квартала в Мариуполе о том, что на парапете на 3-м этаже 3-этажного жилого дома находится кошка и может упасть.

«Спасатели с помощью выдвижной лестницы сняли кошку с парапета и вернули ее хозяевам. От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.