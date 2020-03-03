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В полуфинале всеукраинского конкурса «Авиатор 2020» примут участие более 390 студентов

03.03.20 10:59
Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова
Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

5 марта в ведущих технических и авиационных вузах Украины пройдет полуфинал масштабного студенческого конкурса «Авиатор 2020». Образовательный проект реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова. В третьем отборочном туре принимает участие 391 студент со всей Украины, сообщает пресс-служба Фонда.

В рамках полуфинала юные авиаторы будут решать бизнес-кейсы от членов жюри проекта.

Впереди у конкурсантов – финал и презентация собственного проекта / стартапа.

Напомним, победители «Авиатора 2020» летом посетят Международный авиасалон Фарнборо в Лондоне. Их ожидает общение с зарубежными специалистами, знакомство с достижениями мирового авиапрома.

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