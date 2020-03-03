В неподконтрольной Макеевке снова произошел подземный толчок

Сегодня, 3 марта, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) снова произошел мощный подземный толчок. Жители поселка Объединенный в Советском районе города сообщили об инциденте в соцсетях.

Подземный толчок макеевчане ощутили в 5:53 – 5:54 по местному времени.

Адреса домов, которые «тряхнуло», жители сообщили в соцсетях:

Светлана: «Ничего себе!!! Трухануло не на шутку!»;

Виктория: «5.53 толчок, 57 квартал»;

Ольга: «5:54 толчок, 57 кв-л, дом 8»;

Лия: «Сильный толчок! 49 квартал, дом 4»;

Андрей: «5.53 Калиново, Гурова Коллекторная, 3.3.2020 толчок».

По словам макеевчан, местные «власти» продолжают замалчивать, что происходит на самом деле. Жители города уверены, что причиной подземных толчков являются буровзрывные работы на шахте «Калиновская-Восточная».

«"Калиновская-Восточная", которая сейчас подрабатывает поселок. В доказательство этого толчки совпадают с ведением буровзрывных работ на шахте и полностью прекращаются при простоях шахты! Как нам известно, работы должны были закончиться примерно в марте этого года, но из-за вечных простоев шахты – они продолжаются до сих пор. Последняя официальная версия также намекнула на вину шахты, но после ее озвучивания специалистами, похоже, кто-то получил по голове и больше эта версия нигде не звучала», – говорится в сообщении в одном из макеевских пабликов в соцсетях.

Информации от местных «властей» о происшествии нет.

Напомним, в конце октября 2019 года в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Рабочая группа установила, что источник подземных толчков находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы шахты «Калиновская-Восточная», на уровне примерно 730 метров.