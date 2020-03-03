На Донетчине будут судить ОПГ, организовавшую бордель в гостинице

За организацию бизнеса по оказанию секс-услуг в гостиничном комплексе г. Бахмута (Донецкая обл.) будут судить 5 человек. Участнице группы, которая занималась вербовкой и доставкой девушек, дополнительно инкриминируют сутенерство. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба полиции Бахмута.

Сообщается, что полицейские завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы из 5 человек, которые организовали предоставление секс-услуг под вывеской отеля.

«В состав ОПГ входили владельцы и работники заведения, а также женщина, которая выполняла роль сутенерши: принимала заказы, подыскивала девушек и привозила их на собственном автомобиле. Все фигуранты – жители Бахмута. Интимный сервис для постояльцев отеля стоил до 900 гривен в час. Бордель работал на протяжении июня-декабря 2019 года», – рассказали в полиции.

Всем членам группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество). Санкция статьи – до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Участница преступной группы, которая доставляла девушек, будет отвечать также и по ч. 2 ст. 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Следователями доказано 6 фактов вовлечения девушек в проституцию. Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас уголовное производство в отношении организаторов борделя находится на рассмотрении в суде.

В полиции также сообщили, что во время обысков у членов ОПГ изъято более 50 тыс. грн, 3,4 тыс. долл. США, мобильные телефоны и черновики, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.