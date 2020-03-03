Помещения отремонтированы, коммуникации новые: Замминистра сообщил, где есть жилье для переселенцев (Фото)

В Кировоградской области в отремонтированном общежитии для переселенцев есть свободные места. Об этом сегодня, 3 марта, сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин.

Общежитие для внутренне перемещенных лиц расположено в пгт Новгородка в Кировоградской области.

«Помещения отремонтированы в рамках проекта "Построим будущее вместе!" при содействии Европейского Союза. Проведены новые коммуникации, установлены современные окна, двери и крыша, утеплены стены. Комнаты расположены по блочному принципу: в каждом блоке по 8 квартир, обставленных мебелью, а на кухнях есть бытовые приборы», – рассказал Руслан Калинин.

Также, по его словам, возле здания общежития оборудованы детская и спортивная площадки, высажена Аллея мира. На 1-м этаже общежития оборудован актовый зал.

«С каждым жителем подписывают договор на полгода. Сейчас в общежитии еще более 30 свободных мест. Директор общежития: Лидия Степановна, тел.: 097-784-6001», – поделился замминистра.