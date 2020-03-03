«Дом мечты» для переселенцев в Закарпатье: Получено разрешение на строительство

В Закарпатье переселенцы собираются построить «дом мечты». Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Лишь 8% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Ужгороде и области, планируют возвращаться назад после завершения военного конфликта. Такие данные озвучили представители общественной организации «Закарпатье-Донбасс» Анжела Бабкина и Татьяна Хорошилова. «Мы трижды проводили опрос переселенцев. В 2015 году 78% опрошенных переселенцев на Закарпатье не планировали возвращаться назад. Сегодня эта цифра – 92% опрошенных. За 6 лет люди в новых громадах родили детей, построили бизнес, нашли работу. Но лишь единицы из них решили главную проблему ВПЛ в новых громадах – получили собственное жилье», – отметила Татьяна Хорошилова.

Все 3 исследования продемонстрировали, что главной проблемой для переселенцев как в 2015, так и в 2019 году остается отсутствие собственного жилья.

Не дожидаясь жилья от государства, группа переселенцев в Ужгороде основала организацию «Закарпатье-Донбасс». С самого начала команда организации поставила перед собой амбициозную цель – построить собственный «дом мечты». Несколько лет работы, встреч, запросов, переписок пошли на то, чтобы местная власть в Ужгороде предоставила землю и разрешение на строительство этого дома.

Но процесс остановился на этапе разработки проектной документации. Стоимость такой документации – около 1,5 млн грн. Для организации и самих переселенцев это неподъемная сумма. В поисках источников финансирования команда «Закарпатье-Донбасс» начала адвокационную кампанию «Моя новая громада».

«С возвращением себе права голоса на местных выборах переселенцы получили инструмент влияния на власть в громадах. Надеемся, что благодаря нашей новой адвокационной кампании мы сможем найти средства на эту документацию и нам удастся воплотить в реальность дом нашей мечты», – резюмировала Анжела Бабкина.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде (Закарпатская обл.) переселенцы из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса собираются строить дом своей мечты.

Напомним, в Виннице переселенцы будут строить многоквартирный дом. Депутаты Винницкого горсовета во время заседания сессии 31 января одобрили Соглашение о социальном партнерстве в строительстве жилья для ВПЛ.