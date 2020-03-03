Сервис электронных больничных листов заработает в апреле 2020 года, – Дубилет

Сервис электронных больничных листов запустят в Украине в апреле 2020 года. Об этом по итогам заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте – электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев», – написал Дубилет.

По его словам, теперь вместо того, чтобы выписывать больничные листы на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Дмитрий Дубилет отметил несколько преимуществ нового сервиса:

1. Вокруг больничных происходит много мошенничества. При желании их можно купить в интернете за 200 грн. Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год. Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе.

2. Гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию, и он может закрываться без дополнительного визита (визит нужен, если срок меняется).

3. Убирается лишняя бюрократия. Информация в Фонд страхования по временной нетрудоспособности и работодателю передается автоматически, без долгого круговорота бумажных бланков.

4. С новой системой не потребуются бланки строгой отчетности.

Как подчеркивает министр Кабинета министров, система электронных больничных дешево обойдется государству и ее внедрение не займет много времени, поскольку она делается на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда.

«Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой ИТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни бизнеса, ни для государства», – отметил Дубилет.

По его словам, новая система должна быть запущена уже в апреле 2020 года.

Напомним, в Украине с 1 апреля будет введена выдача электронного листа нетрудоспособности вместо бумажного документа. Начиная с этой даты, каждый врач, который выдает больничный, должен подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация будет передаваться в Фонд социального страхования, который назначает компенсацию заболевшему человеку.