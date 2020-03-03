В Украине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, – замглавы МОЗ

В Украине зафиксирован 1-й случай коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Мужчина из Черновицкой области со своей женой вернулся из Италии (с пересадкой в Румынии). Ему и его жене провели температурный скрининг, после чего они получили памятку о самоизоляции – так как посещали страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Мужчина обратился за консультацией к семейному врачу, выполнял его рекомендации. 29 февраля появились симптомы, которые требовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение.

«Во время медосмотра были забраны биологические материалы для исследований… Вчера (2 марта – ред.) я говорил, что у нас есть 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека», – сказал Виктор Ляшко.

«Все материалы и образцы дополнительно переданы в вирусологическую лабораторию ВОЗ, но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными людьми, с которыми контактировал этот человек. Контактных людей немного», – добавил врач.