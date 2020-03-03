В Минобразования объяснили задержку выплаты стипендий за февраль

Министерство образования и науки Украины (МОН) обещает выплатить февральские стипендии в марте по причине задержки с утверждением паспорта соответствующей бюджетной программы, сообщает пресс-служба МОН.

«В связи с тем, что сейчас утверждаются десятки паспортов бюджетных программ, среди которых – паспорт по выплате стипендий, студенты в некоторых вузах получат средства за февраль на месяц позже. МОН и Минфин делают все возможное, чтобы паспорт бюджетной программы был утвержден в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Такая проблема коснулась только тех вузов, где выплата стипендии осуществляется после 17-го числа каждого месяца. В остальных вузах все выплаты происходят своевременно.

«Это связано с особенностями бюджетного законодательства: для того, чтобы обязательные выплаты осуществлялись непрерывно – речь идет о зарплате, социальные выплаты и т.д. – закон требует утверждать паспорт бюджетной программы до 17 февраля. Во весь период с 1 января и до 17 февраля казначейство осуществляет непрерывные выплаты. Однако, если до 17 февраля не утверждается паспорт бюджетной программы на новый бюджетный год, Казначейская служба прекращает выплату средств», – пояснили в министерстве.

В МОН также добавили, что считают неприемлемыми любые задержки обязательных выплат, в том числе академических или социальных стипендий.

«В дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы таких ситуаций не возникало», – резюмируется в сообщении.