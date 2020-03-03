Гончарук заявил о намерении приватизировать ГП «Артемсоль»

Правительство намерено приватизировать ГП «Артемсоль». Об этом сегодня, 3 марта, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют», – сообщил Гончарук.

Глава правительства также отметил, что предприятие ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн грн из-за манипуляций с ценой на соль.

«Более того, руководство госпредприятия является фигурантами дел о взятках в 800 тыс. грн. Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион», – резюмировал премьер.