«Шахтер» – «Днепр-1»: Превью матча

В 21-м туре чемпионата 4 марта «Шахтер» в Харькове примет «Днепр-1». Матч на ОСК «Металлист» начнется в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

1 марта «Ворскла» на своем поле прервала продолжительную беспроигрышную серию «Шахтера» в чемпионате (48 матчей), длившуюся с августа 2018 года. Однако на расклад сил это повлияло незначительно: «горняки» на 14 очков опережают «Динамо» и теперь на 13 – «Зарю».

Несколько футболистов, у которых было больше практики, в воскресенье получили отдых. Зато впервые в 2020 году 90 минут за клуб провел Майкон. Также отметим дебют воспитанника Академии Артема Бондаренко, отыгравшего второй тайм, и выход в концовке Фернандо.

«Днепр-1» едет в Харьков, занимая в турнирной таблице 8-е место и набрав столько же очков, сколько и «Мариуполь» (22). Осенью у подопечных Дмитрия Михайленко была серия из пяти поражений, которую удалось прервать ничьей с «Десной». После обыграны «Ворскла» и «Львов», однако перед уходом на каникулы днепряне уступили 0:4 «Колосу» и 1:2 «Александрии».

Сегодня команда пребывает в хорошем психологическом состоянии. Причина – победа в предыдущем туре над киевским «Динамо». Серебряный призер трех последних чемпионатов забил гол в раздевалку (Беньямин Вербич с пенальти) и довольно долго продолжал вести в счете после перерыва, но все изменил выход на замену Владислава Супряги, который в отрезок с 71-й минуты оформил хет-трик, – 3:1. Единственным отголоском того матча со знаком минус является дисквалификация Владимира Полевого – его удалили при счете 1:1.

Соперники встречались лишь дважды: в полуфинале Кубка Украины – 2018/19 и в первом круге текущего чемпионата. Оба раза матчи завершались со счетом 2:0 в пользу «Шахтера». Голы оформили Дентиньо, Маркос Антонио, Жуниор Мораес и Тайсон, три из четырех забиты после 80-й минуты.