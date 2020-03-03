RU
Все новости

Правительство решило создать Офис финансового контроля

03.03.20 12:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины создал Офис финансового контроля и одновременно ликвидировал 5 межрегиональных территориальных органов Госаудитслужбы. Об этом в своем Telegam-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и наблюдать за высокорисковыми операциями», – написал Гончарук.

По его словам, правительство планирует создать межрегиональные территориальные органы Офиса финансового контроля.

«Это обеспечит оперативность и мобильность работы нового органа», – считает глава Кабмина.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк