Правительство решило создать Офис финансового контроля

Кабинет министров Украины создал Офис финансового контроля и одновременно ликвидировал 5 межрегиональных территориальных органов Госаудитслужбы. Об этом в своем Telegam-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и наблюдать за высокорисковыми операциями», – написал Гончарук.

По его словам, правительство планирует создать межрегиональные территориальные органы Офиса финансового контроля.

«Это обеспечит оперативность и мобильность работы нового органа», – считает глава Кабмина.