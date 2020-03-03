RU
Все новости

О ситуации с коронавирусом в Украине можно узнать на специальном сайте

03.03.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

О ситуации с коронавирусом в Украине можно узнать на специальном сайте, который запустило правительство. Об этом сегодня, 3 марта, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников», – написал премьер.

Гончарук также сообщил, что правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией по коронавирусу. Она доступна по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован 1-й случай коронавирусной инфекции.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк