О ситуации с коронавирусом в Украине можно узнать на специальном сайте, который запустило правительство. Об этом сегодня, 3 марта, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников», – написал премьер.

Гончарук также сообщил, что правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией по коронавирусу. Она доступна по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован 1-й случай коронавирусной инфекции.