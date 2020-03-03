Украинским морякам будут оформлять удостоверения по принципу «единого окна», – премьер-министр

Удостоверение личности моряка будут выдавать по принципу «единого окна» – открыто и прозрачно, а в дальнейшем будет создан электронный сервис для моряков. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.в своем Telegam-канале.

От отметил, что современные центры обслуживания ГП «Морречсервис» уже успешно работают в Одессе, Измаиле, Херсоне и Мариуполе.

«Более того, с 1 июня 2020 года эти документы также будут выдавать и ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг, – ред.). А в дальнейших планах правительства – внедрение электронного сервиса для моряков», – добавил премьер Гончарук.