RU
Все новости

Украинским морякам будут оформлять удостоверения по принципу «единого окна», – премьер-министр

03.03.20 19:46
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / Фото: unian.net

Удостоверение личности моряка будут выдавать по принципу «единого окна» – открыто и прозрачно, а в дальнейшем будет создан электронный сервис для моряков. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.в своем Telegam-канале.

От отметил, что современные центры обслуживания ГП «Морречсервис» уже успешно работают в Одессе, Измаиле, Херсоне и Мариуполе.

«Более того, с 1 июня 2020 года эти документы также будут выдавать и ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг, – ред.). А в дальнейших планах правительства – внедрение электронного сервиса для моряков», – добавил премьер Гончарук.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк