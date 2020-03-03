В Донецке на шахте травмировался горняк

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на шахте травмирован горняк.

Как сегодня, 3 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 2 марта сотрудники «МЧС» на шахте им. Засядько оказывали медицинскую помощь горнорабочему 1970 года рождения.

«Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение города», – утверждают в «республике».

Напомним, 2 марта медицинская помощь потребовалась работнику шахты им. Засядько – горнорабочему 1982 года рождения, который получил травмы.

Как сообщалось ранее, 28 февраля в шахте рядом с временно неподконтрольным украинскому правительству Шахтерском (Донецкая обл.) произошел взрыв метана, в результате чего под завалами оказались двое шахтеров. Они погибли.