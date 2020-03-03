Городской каток в Мариуполе посетили почти 70 тыс. человек

В Мариуполе по завершению зимнего сезона демонтируют полюбившийся горожанам кольцевой каток. Разбирать оборудование начали 29 февраля. Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Мариупольского городского совета Алексей Казанцев, передает «MRPL.CITY».

«В последний день зимы, 29 февраля, каток отработал последний день и сразу после закрытия мы начали его демонтаж. Безусловно, в следующем году город планирует организовать что-то подобное», – сказал Алексей Казанцев.

Городское власти подсчитали, что с открытия катка на лед вышли 68 тыс. мариупольцев и гостей города. При таком большом потоке любителей коньков не обошлось без мелких травм, однако серьезных повреждений у посетителей не было, отмечает чиновник.

В этом году в каток в Мариуполе был установлен в новом месте: вокруг пешеходного фонтана в Театральном сквере. До этого 3 года подряд мариупольцы катались на коньках на площади Свободы.