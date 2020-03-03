Смертельная авария в Мариуполе: Полиция начала расследование

Полиция начала расследование смертельной аварии, которая произошла накануне вечером в Мариуполе. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 2 марта, около 23:00 в Левобережном районе Мариуполя. Полицейские установили, что водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении иномарке, двигавшейся по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого ВАЗ ударило о столб. От полученных травм 32-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а 39-летний водитель скончался в больнице», – рассказали в полиции.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Полные обстоятельства аварии устанавливаются.