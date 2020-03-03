В «ДНР» в ДТП пострадал малолетний ребенок

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области на минувших выходных произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, и зарегистрировано 15 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одна из аварий, в которой пострадал ребенок, произошла в субботу, 29 февраля. «На автодороге Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка вблизи п. Горное Шахтерского района 73-летняя водитель автомобиля Chevrolet Aveo на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ-11863", который двигался по главной дороге», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП двухлетняя девочка, которая ехала на переднем сиденье автомобиля, получила травмы и была доставлена в больницу», – заявили в «полиции».