«Экс-замглавы ДНР» стал мэром столицы Калмыкии, – СМИ

Сегодня, 3 марта, и.о. главы администрации Элисты (Калмыкия, РФ), «экс-замглавы ДНР» Дмитрий Трапезников был избран главой администрации города.

Как сообщает «Настоящее время», избрание состоялось на внеочередном заседании городского собрания. «На внеочередном заседании Элистинского городского собрания Дмитрий Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года, избран на пост сити-менеджера города. Свои голоса за его кандидатуру отдали 19 депутатов из 23 принявших участие в голосовании. Оно было открытым», – сообщил председатель городского собрания Николай Орзаев.

Когда Трапезникова назначили и.о. главы города, местные жители вышли на акции протеста. Как отмечает издание, глава Калмыкии Бату Хасиков после протестов записал видеообращение, где назвал протесты против Трапезникова «провокацией». Также Хасиков заявил, что Трапезников получил «колоссальный опыт восстановления Донбасса» и назвал его «антикризисным менеджером».

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что назначение мэра Элисты – "исключительно прерогатива главы региона". А Трапезников после назначения заявил, что "во всей городской власти необходимо наводить жесткий порядок"», – сообщает издание.

Напомним, что после ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко Дмитрий Трапезников стал «исполняющим обязанности главы ДНР», однако уже 7 сентября его сменил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин, который после «выборов в ДНР» стал «главой ДНР».

26 сентября депутаты городского собрания Элисты в Калмыкии неожиданно избрали Трапезникова новым главой администрации города. После этого в Элисте начались акции протеста – народ не понял и не принял данное решение.

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили разговоры из «ДНР», в которых «экс-врио главы ДНР» Дмитрий Трапезников обсуждает изменения во «властной структуре» и согласования этих действий с Кремлем сначала с «экс-советником главы ДНР» Александром Казаковым, а потом с «врио главы ДНР» Денисом Пушилиным.