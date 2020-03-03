На КПВВ на Донбассе «скорые» дежурят по графику

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе бригады «скорой медицинской помощи» дежурят по графику. Об этом сегодня, 3 марта, на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«На КПВВ "Станица-Луганская" бригада "скорой помощи" присутствует на протяжении всей работы КПВВ. На КПВВ Донецкой области только в отдельные часы (с 16.00 до 18.00), когда прекращает работу международная организация, оказывающая домедицинскую помощь», – написал он.

«Постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ дозволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям», – добавил Лисянский.

Ранее в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что с 27 февраля на КПВВ в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей «скорой помощи».

Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в 2 раза.