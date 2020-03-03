В Луганской области запускают 6 маршрутов социального транспорта (Расписание)

Благотворительная организация «АДРА Украина» возобновляет работу социального транспорта на прифронтовой территории в Луганской области. Между населенными пунктами в «серой зоне» будут курсировать 6 автобусных маршрутов. Об этом организация сообщает на своей странице в Facebook.

Первоочередное право на бесплатный проезд и использование социального транспорта имеют следующие категории: пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей); люди с инвалидностью (I, II группа); люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного лечения; многодетные семьи; одинокие родители; семьи с низким доходом; семьи, у которых разрушены или повреждены дома.

Расписание движения автобусови номера телефонов контактных лиц:

1. Маршрут с. Александровка – с. Чугинка – пгт Станица Луганская и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в пгт Станица Луганская – 4 часа.

График: 4 раза в месяц по запросу.

Тел. контактного лица в с. Александровка и Чугинка: +380669242559.

2. Маршрут с. Благовещенка – с. Таловое – с. Красная Таловка – с. Красный Деркул – Золотаревка – Станица Луганская и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в пгт Станица Луганская – 4 часа.

График: 6 раз в месяц по запросу.

Тел. контактного лица: +380973755039.

3. Маршрут с. Болотенное – с. Сизое – пгт Станица Луганская и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в пгт Станица Луганская – 4 часа.

График: 2 раза в месяц по запросу.

Тел. контактного лица в с. Болотенное и Сизое: +380660536036.

4. Маршрут с. Лобачево – г. Счастье – с. Лобачево и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Счастье – 4 часа.

График: 2 раза в месяц по запросу.

Тел. контактного лица в с. Лобачево: +38099129 2306, +380950894039.

5. Маршрут с. Лопаскино – пгт Трехизбенка – пгт Новоайдар и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в пгт Новоайдар – 4 часа.

График: 2 раза в месяц по запросу.

Тел. контактного лица в с. Лопаскино и пгт Трехизбенка: +380661135469.

6. Маршрут с. Крымское – пгт Новоайдар и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в пгт Новоайдар – 4 часа.

График: 4 раза в месяц по запросу.

Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750.

Бесплатные перевозки по данным маршрутам осуществляются в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины», при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.