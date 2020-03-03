Пакет малыша: Стало известно, сколько семей получат помощь в 2020 году

В Украине в 2020 году более 330 тыс. семей при рождении ребенка получат одноразовую натуральную помощь «пакет малыша». Об этом сегодня, 3 марта, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, комментируя решение правительства, принятое на очередном заседании, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, Минсоцполитики разработало новый механизм финансирования одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» за счет Госбюджета-2020 и предусмотрело на эту программу 1,6 млрд грн.

Также Соколовская пояснила, что заканчивается период пилотирования проекта по «пакету малыша», который проводился при поддержке международных партнеров – структур Организации Объединенных Наций и в рамках проекта международной технической помощи «Обеспечение социальной защиты и ответственного отцовства в Украине». Отныне Минсоцполитики определено главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению семьям при рождении детей одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

В ведомстве уточнили, что с начала реализации проекта (с 1 сентября 2018 года) 419 246 детей получили «пакет малыша». Это составляет 99% от количества рожденных за этот период детей (422 967), в том числе 35 968 детей обеспечено «пакетом малыша» в текущем году (рождены 36 103 ребенка).

С 1 сентября 2018 года осуществлена доставка 450 557 «пакетов малыша».

Как сообщалось ранее, «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка. Набор состоит из 70-ти позиций.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области роженицы до сих пор не получают обещанную помощь на детей – «пакеты малыша». Вместо коробок с вещами семьям планировали выдать деньги. Но новоиспеченные родители так и не получили ни копейки. Одна из причин – коррупционная составляющая.