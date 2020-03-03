На случай коронавируса: На Луганщине медиков обеспечили комплектами защитных комбинезонов (Фото)

В Луганской области бригады экстренной медицинской помощи и специализированных инфекционных отделений получили комплекты защитных комбинезонов. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации.

Необходимые для работы комплекты защитных комбинезонов получил персонал Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и инфекционных отделений Рубежанской и Северодонецкой городских больниц.

Как уточняется, в настоящее время в области функционируют 17 инфекционных отделений, из них 6 – определены основными госпитальными базами для оказания медицинской помощи лицам, которым подтвержден диагноз.

Профилактическую работу по коронавирусу проводит ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Как сообщила заведующая инфекционным отделением Рубежанской городской больницы Ольга Мартыненко, в медучреждении на случай возможного выявления заболеваемости коронавирусом подготовлено 30 коек, 8 боксов и 12 полубоксов. При необходимости количество койко-мест может быть увеличено.

Фото: Департамент здравоохранения Луганской ОГА

Также проводятся тренинги для семейных врачей, заведующих поликлинических отделений и их заместителей, среднего и младшего медицинского персонала. Всего на сегодня обучение прошли более 200 специалистов.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован 1-й случай коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что о ситуации с коронавирусом в Украине можно узнать на специальном сайте, который запустило правительство.