В Украине зарплаты женщин меньше зарплат мужчин на 25%, – замминистра

Сегодня в Украине существует значительный разрыв в экономической способности между женщинами и мужчинами. Как следствие, зарплаты женщин меньше зарплат мужчин на 25%. Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, на рынке труда сохраняется высокий уровень гендерной сегрегации. «Распространено дискриминационное отношение работодателей к работницам-женщинам на уровне как трудоустройства, так и карьерного роста. Это приводит как к разрыву в размере заработной платы в размере 25%, так и к неравным возможностям доступа к экономическим ресурсам, а также различию в качественных характеристиках занятости и социальном статусе женщин и мужчин», – заявил Нежинский.

Замминистра отметил, что для Украины важна реализация Пекинской платформы действий и Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в частности, построение эффективной системы противодействия насилию, поддержки уязвимых групп женщин с соблюдением наилучших интересов ребенка.

Так, по словам Нежинского, основными приоритетами в ускорении прогресса по гендерному равенству определены задачи по Целям устойчивого развития до 2030 года, а именно: