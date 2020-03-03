Не выходя из дома: В ЦПАУ Мариуполя можно консультироваться онлайн

В Мариуполе Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) внедряет новый сервис онлайн-консультирования по любым вопросам административных услуг. Он поможет получить консультацию с помощью видеосвязи с администратором ЦПАУ. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Так, воспользоваться сервисом можно с помощью Skype – контакт Mariupol_cnap, или осуществив видео-звонок в приложении Viber по телефону 095 106 12 37.
Онлайн-консультирование проводится согласно графику:
По вопросам предоставления административных услуг:
- понедельник с 08:00 до 10:00;
- среда с 14:00. до 16:00.
По вопросам регистрации места проживания и оформления паспортных документов:
- пятница с 08:00 до 10:00.
Кроме того, заявитель имеет возможность получить онлайн-консультацию в удобную дату и время (по графику работы ЦПАУ). Для этого он должен обратиться в Центр по телефонам:
- +38 067 941 04 44;
- +38 095 106 12 37;
- +38 0629 58 70 50.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе увеличили перечень услуг доступных на базе ЦПАУ.