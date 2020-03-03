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Не выходя из дома: В ЦПАУ Мариуполя можно консультироваться онлайн

03.03.20 17:43
Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета
Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

В Мариуполе Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) внедряет новый сервис онлайн-консультирования по любым вопросам административных услуг. Он поможет получить консультацию с помощью видеосвязи с администратором ЦПАУ. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, воспользоваться сервисом можно с помощью Skype – контакт Mariupol_cnap, или осуществив видео-звонок в приложении Viber по телефону 095 106 12 37.

Онлайн-консультирование проводится согласно графику:

По вопросам предоставления административных услуг:

  • понедельник с 08:00 до 10:00;
  • среда с 14:00. до 16:00.

По вопросам регистрации места проживания и оформления паспортных документов:

  • пятница с 08:00 до 10:00.

Кроме того, заявитель имеет возможность получить онлайн-консультацию в удобную дату и время (по графику работы ЦПАУ). Для этого он должен обратиться в Центр по телефонам:

  • +38 067 941 04 44;
  • +38 095 106 12 37;
  • +38 0629 58 70 50.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе увеличили перечень услуг доступных на базе ЦПАУ.

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