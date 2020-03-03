Новые правила выезда в РФ: В Донецкой и Луганской областях вырос спрос на загранпаспорта

Новые правила выезда в Российскую Федерацию привели к увеличению спроса на оформление загранпаспорта в областях, граничащих с РФ, в том числе Луганской и Донецкой. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

В частности, в течение января-февраля 2020 года количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросла в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019 года), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях.

Как уточняется, подразделения ГМС в этих регионах готовы к увеличению спроса на соответствующую услугу.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что оформить загранпаспорт можно в любом подразделении Миграционной службы (независимо от места регистрации), а также в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые оформляют биометрические документы. В Донецкой области это 18 ЦПАУ, в Харьковской – 11, в Луганской – 9, в Сумской – 4, Черниговской – 2.

При этом отмечается, что в целом, внедрение нововведений не повлияло на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами).

Напомним, вступили в силу изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с РФ (Постановление Кабинета министров Украины от 18 декабря 2019 года № 1056). Изменения предусматривают, что с 1 марта 2020 граждане Украины, которые отправляются в РФ, при пересечении украинско-российской границы должны обязательно предоставить загранпаспорт.