В Мариуполе обсудили госпрограмму по предоставлению временного жилья для переселенцев

В Украине в этом году на субвенцию из государственного бюджета на госпрограмму по предоставлению временного жилья для переселенцев выделили 20 млн грн. Это на 14 млн меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщила представитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Алина Масло в Мариуполе. Об этом сегодня, 3 марта, пишет «Суспільне».

Программа предусматривает приобретение, реконструкцию или ремонт жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в софинансировании 70% из государственного бюджета и не менее 30% из местного. «В 2017 году было выделено на субвенцию 17 млн грн, тогда удалось закупить 72 квартиры, и в 2017 году было обеспечено жильем 238 перемещенных лиц. В 2018 году и в 2019 году субвенция была выделена из государственного бюджета в размере 34 млн грн. Тогда удалось, например, в 2018 году закупить 116 квартир и обеспечить жильем 360 ВПЛ, а в 2019 году было приобретено 85 квартир», – сообщила представитель МинВВОТ.

Вчера, 2 марта, в Мариуполе главы местных громад Донецкой области обсудили госпрограмму по предоставлению временного жилья для переселенцев с представительницей МинВВОТ и представителями общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») из Киева.

Мариуполь является лидером в Украине по получению субвенций из госбюджета на временное жилье для переселенцев. На учете здесь находятся 96 тыс. ВПЛ, из них около 900 стоят в очереди на временное жилье.

Перенять опыт Мариуполя приехали представители Волновахского, Никольского, Мангушского районов, поселка Сартана. По словам секретаря поселкового совета Юлии Онищенко, в Сартане на учете состоят более 60 переселенцев. Приобщиться к программе там планируют в следующем году.

В свою очередь представитель министерства обратилась к громадам с просьбой сообщить о наличии объектов, которые могут быть переоборудованы на временное жилье для ВПЛ.

По словам Алины Масло, чтобы принять участие в программе, должна быть проектно-сметная документация и помещения, которые приобрели за счет субвенции, должны быть включены в фонды временного жилья.

Подать заявку на участие в программе в течение года может любая территориальная громада Украины.

«Основная цель мероприятия – собрать представителей разных сторон, профильного министерства, местной власти, переселенцев, громад для обсуждения вопроса временного жилья. Мы имеем опыт Мариуполя и многочисленные вопросы от других громад на участие в этой программе. Этот круглый стол должен помочь получить нужные ответы и ускорить процесс решения жилищных проблем для ВПЛ», – рассказала юрист общественного холдинга «Группа влияния» Мария Красненко.

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

По словам замминистра МинВВОТ Руслана Калинина, в течение 2017-2019 года по программе «70 на 30» около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке, больше всего квартир было выдано в Мариуполе.