Костюм подрывника весит более 20 кг: Как нацгвардейцы разминируют Донбасс (Фото)

С сентября 2019 года на Донбассе работает сводная группа разминирования группировки Национальной гвардии Украины (НГУ) в ОТУ «Север». За это время было обнаружено и обезврежено более 400 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщил командир сводной группы разминирования группировки НГУ в ОТУ «Север» Марьян Балагуш, передает пресс-служба НГУ.

По его словам, это разнообразные артиллерийские и инженерные боеприпасы, минометные мины, реактивные выстрелы, гранаты, патроны различного калибра и тому подобное. «Все это – безопасность наших военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения ООС. Не стоит также забывать, что с начала войны более тысячи мирных жителей погибли и получили ранения. Мы делаем все возможное, чтобы предотвращать такие жертвы», – сказал Балагуш.

В пресс-службе уточняют, что, по данным ООН, Донбасс оставил позади Ливан, Ирак, Вьетнам, Конго, Афганистан и Сирию (!), и уже более двух лет удерживает статус самого заминированного региона мира. «В составе НГУ служат люди, которые борются с этой проблемой не покладая рук, и работы для которых хватит минимум на полвека, даже если бы война прекратилась прямо сейчас», – говорится в сообщении.

Так, инженерные подразделения гвардейцев работают при любых погодных условиях: с утра до вечера они в поле должны исследовать каждую пядь земли металлодетекторами, копаться в холодном и сыром грунте, находить, идентифицировать, осторожно вытягивать и сортировать находки – металлолом отдельно от взрывоопасных предметов.

«Мы сейчас много работаем. Работы могут прекращаться только, когда стемнеет или когда выпадает много снега. Почему? Просто нам, кроме показов металлодетектора, желаемый также визуальный и физический доступ ко взрывоопасному предмету. Фактически, такие дни этой зимы можно пересчитать по пальцам. Больше никаких серьезных оговорок, которые не позволили бы нам выйти в поле, нет. Кстати, обильные осадки часто приводят к тому, что ранее присыпанный землей боеприпас оказывается на виду», – рассказал сапер группы разминирования Сергей Аубакиров.

От его внимательности зависит, что будет изъято из земли. Он – тот человек, который находит боеприпасы, маркирует их расположение и определяет категорию опасности.

После Сергея работает сапер группы разминирования Родион Мягких. Он изымает найденные боеприпасы из земли и переносит их на специально подготовленный участок взрывоопасных предметов. «Костюм подрывника весит более 20 кг . Надо быть достаточно выносливым, чтобы в нем работать, очень быстро устаешь. Я переношу и подрываю находки. Но мы не все найденное переносим. Те боеприпасы, которые нельзя транспортировать, мы подрываем на месте», – пояснил он.

Фото: пресс-служба НГУ

Как отмечается, «чистых» от взрывоопасных предметов военных объектов случается мало, даже там, где активных боевых действий не было.