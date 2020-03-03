Оборонные заказы и СБУ: Что хотят изменить в законодательстве

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки работают над изменениями в законодательстве в сфере государственных оборонных заказов и полномочиях СБУ. Об этом рассказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс – Украина».

«В вопросе государственного оборонного заказа довольно много проблем, и одна из главных в том, что он весь засекречен, что создает поле для манипуляций, коррупции. И мы идем к тому, чтобы его на 70% рассекретить, чтобы журналисты, активисты, все заинтересованные стороны могли его видеть. На самом деле он условно секретный, фактически игроки рынка прекрасно знают, что есть в государственном оборонном заказе, еще до того, как он пришел к нам в комитет на согласование. Поэтому это – псевдосекретность», – считает Арахамия.

«Существуют в оборонной сфере и такие архаичные нормы, как военная приемка, которая осуществляет контроль ценообразования и осталась с советских времен. Эта норма позволяла создавать схемы, на которые кто-то закрывал глаза, а кто-то обращал внимание... Чтобы весь этот "схематоз" поломать, мы убираем функцию ценообразования и делаем рыночную функцию ценообразования. Исключение составляет продукция, по которой существует естественная монополия. И это реально революция на рынке оборонной промышленности», – продолжил он.

По его словам, этот законопроект с доработками после принятия в первом чтении скоро вынесут на рассмотрение парламента, а также в профильном комитете Верховной Рады работают над новым законом о Службе безопасности Украины. «Его ждут многие, как украинцы, бизнесмены в первую очередь, которых СБУ по-прежнему там "подкошмаривает" (сейчас, вроде, меньше, но все равно единичные случаи есть), так и международные партнеры. В итоге СБУ станет не правоохранительным органом, а спецслужбой, как и должно было быть. Сейчас мы совместно со Службой безопасности работаем над тем, чтобы экономическую функцию у СБУ убрать, хотим перекинуть ее в Бюро финансовых расследований», – рассказал Арахамия.

Он сообщил, что вынести законопроект об СБУ на голосование в первом чтении планируют в течение 3-х месяцев.