Нет денег, жилья и некуда деваться: Как живут освобожденные из плена «Л-ДНР» (Фото)

В Украине большинство освобожденных из плена «Л-ДНР» граждан до сих пор остаются без работы, денег и жилья. Со дня их возвращения на подконтрольную украинским властям территорию прошло уже два месяца, но обещанную государственную помощь по 100 тыс. грн людям еще не выплатили.

Одна из бывших пленниц – Анастасия Мухина. Несмотря на свой почтенный возраст, женщина провела в тюрьме «ЛНР» почти два года, а «осуждена» была на 16 лет. «Я попалась на расклеивании листовок. Вроде посмотрела, что никого рядом нет, но человек наблюдал с кухни. Мне сначала при "следствии" где-то 13 статей насчитали, но к "суду" вышло только 6», – вспоминает пенсионерка.

Фото: скриншот видео «ICTV»

В рамках обмена пленными ее освободили в декабре 2019 года. Пока женщина была в тюрьме «ЛНР», мошенники сняли с ее счета в украинском банке все деньги, которые она собирала на пенсию, когда была на заработках за границей. После освобождения из плена Анастасия неудачно упала и сломала три ребра. «У меня все будет в порядке. И со здоровьем. Я это все вынесу. Мне и друзья помогут», – отмечает она.

Фото: скриншот видео «ICTV»

Пенсионерка жила в общежитии в Киеве, но на днях Анастасию приютил другой освобожденный пленный – Алексей Сазонович. У пожилой женщины проблемы с получением пенсии, потому что пока нет жилья.

Жилье – самый болезненный вопрос для тех, чей дом остался на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Без пристанища пока остаются два десятка освобожденных из плена «Л-ДНР» украинцев.

«Если у нас будет жилье, если у нас будет какая-то финансовая поддержка, мы сами тут работу найдем», – говорит освобожденная из плена Тамила.

Фото: скриншот видео «ICTV»

По ее словам, после освобождения из плена получила 200 грн от такого же освобожденного волонтера. Одежда, продукты, бытовая химия – также от волонтеров. Кто может – подрабатывает там, где есть работа, некоторые поехали к друзьям и родственникам.

Как сообщил глава общественной организации «Украинская ассоциация пленных» Анатолий Поляков, люди надеются на денежные выплаты, потому что им реально некуда ехать. Пока же у некоторых освобожденных из плена нет денег даже на проезд в общественном транспорте.

Освобожденной из плена Зинаиде Мальцевой деться пока что некуда, поэтому женщина живет и лечится в медучреждениях. «Протезами, допустим, занимается министерство. И уже они готовы дать мне эти протезы – тазобедренный, и даже для колена мне подыскивают», – отмечает пенсионерка.

Фото: скриншот видео «ICTV»

Сейчас она на реабилитации в Институте медицины труда в Киеве. «У нее были взяты все анализы, весь спектр. Мы будем принимать решение: либо мы своими силами справимся в плане лечения, либо мы направим куда-нибудь, в какой-то из институтов, который в системе Академии», – рассказала заведующая терапевтического отделения учреждения Ольга Ермакова.

Фото: скриншот видео «ICTV»

Зинаиде Мальцевой, как и другим освобожденным из плена украинцам, необходимые документы помогли оформить сотрудники Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ). В ведомстве сообщили, что предложения о жилье собирали почти со всех областей, но не всей освобожденных из плена они устроили. В течение нескольких дней люди должны получить по 100 тыс. грн помощи от государства.

«Они получат на свой банковский счет по 100 тыс. грн. Безусловно, мы будем требовать, чтобы то жилье, о котором мы договорились на определенный срок, они освобождали. Опции есть, нужно принимать решения», – заявил представитель МинВВОТ Сергей Мокренюк.

Напомним, 3 марта глава МинВВОТ Оксана Коляда сообщила, что материальная помощь в сумме 100 тыс. грн начала поступать на банковские карточки бывших пленных, освобожденных в конце декабря 2019 года. По ее словам, в целом 65 человек (как гражданские, так и военнослужащие) получат эти деньги.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»