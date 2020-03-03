Украина пошла на неоправданные уступки России по Донбассу, – эксперт

Украина пошла на неоправданные уступки в переговорах с Россией по Донбассу, согласовав «формулу Штайнмайера», поскольку это ставит украинских переговорщиков в невыгодное положение. Такое мнение высказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Мы пошли на уступки России. Компромиссы всегда предусматривают уступки, но это [должны быть] уступки с обеих сторон. Я думаю, что мы пошли на некоторые неоправданные уступки, которыми теперь Россия пользуется или будет пользоваться. Например, мы подписали "формулу Штайнмайера". Во-первых, мы подписали ее не в том виде, как она была в свое время предложена. Там появилось новое положение, которого нет даже в Минских договоренностях, о специальном законе о выборах на оккупированных территориях. Это большая уступка», – считает Гарань.

По его словам, поскольку «формула Штайнмайера» вырвана из общего контекста Минских договоренностей, это позволяет России оказывать давление на украинскую сторону в переговорах: «Мы видим, как Россия на это отреагировала. Теперь она от нас требует закрепления "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Иначе говоря – принятия на постоянной основе закона об особом статусе ОРДЛО*. Россияне хотят вообще, чтобы это было в Конституции. Этого не было записано [в Минских соглашениях], такой договоренности не было. Да, "формулу Штайнмайера" мы приняли, но для ее выполнения должно пройти много важных этапов. И мы об этом говорим: об этом и Зеленский говорит, и Ермак говорит».

«Россиян ни одни уступки не удовлетворяют, и они продолжают давление. Они играют на том, что обещание мира – это обещание, которое постоянно повторяет Зеленский, и они хотят его на этом "поймать": "Ты хочешь мира? Ты обещал? Давай – делай то-то и то-то". И это ставит украинских переговорщиков в достаточно сложное положение. Когда идут переговоры, лучше занимать немного завышенную позицию, чтобы потом немного от нее отойти. А тут получается, что мы хотим мира, все на это настроились, а мира нет, и появляются претензии к Зеленскому, а Россия опять-таки этим пользуется, потому что РФ заинтересована в ослаблении Зеленского. ей нужен слабый украинский президент, независимо от того, какая у него фамилия», – добавил эксперт.

Научный директор фонда «Демократические инициативы» также убежден, что обострение на Донбассе, которое произошло 18 февраля, не связано с отставкой помощника президента РФ Владислава Суркова, и в очередной раз подтверждает, что Кремль продолжает оказывать давление на украинскую власть и не собирается идти на компромиссы в переговорах.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что «формула Штайнмайера» – это «добрая воля украинской стороны» в переговорах с Россией, поскольку этого нет в Минских договоренностях, а, чтобы провести выборы в ОРДЛО, «должна быть закрыта граница» на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиеоматериалам «Громадське радіо»