В Покровске на 15 млн грн закупят медицинское оборудование

В больницах Покровска (Донецкая обл.) за счет средств городского бюджета будет обновлено медицинское оборудование. Об этом сообщила и.о. Покровского городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook.

Такое решение было принято на основании голосования жителей за приоритетные проекты на 2020 год.

«Жители Покровска выбрали закупку нового медицинского оборудования в голосовании за наиболее актуальный проект-2020. Этот пункт считают приоритетным 44,9% горожан. Всего в голосовании приняли участие 5311 человек», – написала Ирина Сущенко.

Она также рассказала, что состоялось совещание с руководителями и с заведующими отделений лечебных учреждений по обсуждению потребностей в медицинском оборудовании для больниц города.

«Потребностей у больниц много. 15 млн грн, которые город выделит из бюджета на закупку необходимых аппаратов и приборов, конечно, не перекроют все потребности, но я уверена, что качество предоставления медицинских услуг в Покровске значительно улучшится», – заключила и.о. городского головы.