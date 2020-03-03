Под одеждой и в панели авто: Жители Донецка пытались вывезти из «ДНР» почти 200 пачек сигарет (Фото)

Жители временно неподконтрольного украинской власти Донецка спрятали в автомобиле и под одеждой сигареты, чтобы перевезти их на контролируемую украинской властью территорию через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, вчера, 2 марта, на КПВВ «Гнутово» с временно неподконтрольной украинской власти территории за рулем автомобиля прибыла сорокалетняя гражданка Украины. В качестве пассажиров в транспортном средстве следовали ее муж и два несовершеннолетних ребенка.

«При осуществлении контроля взрослые вели себя нервно, поэтому было принято решение об углубленном осмотре автомобиля. В результате осмотра пограничники и представителей ГФСУ в полости задней акустической панели автомобиля и под одеждой мужчины обнаружили табачные изделия без акцизных марок. Пачки сигарет просматривались и под кофтой старшего по возрасту мальчика. Общее количество обнаруженных сигарет составило 198 пачек», – говорится в сообщении.

Пограничники из состава Объединенных сил установили, что данная гражданка уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил перемещения товаров через линию разграничения.

Фото: Восточное региональное Управление ГПСУ

Представителями ГФСУ составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 204-3. Информация о водителе и транспортном средстве внесена в базу данных причастных к противоправной деятельности, подготовлено донесение с ходатайством о лишении данного лица разрешения физического лица.