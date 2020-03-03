Била бутылкой и ногой: В «ЛНР» женщину обвинили в убийстве «по неосторожности»

В неподконтрольном украинским властям Перевальске (Луганская обл.) местная жительница «осуждена» за убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«18 сентября 2019 года в вечернее время подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства у знакомого в г. Перевальске, в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла ему один удар стеклянной бутылкой по голове, от которого он упал на землю. После чего подсудимая еще несколько раз ударила потерпевшего ногой в область головы, отчего последний скончался», – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия женщины квалифицированы как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемую признали виновной и «осудили» на 7 лет лишения свободы.