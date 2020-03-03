Минобразования вводит минимальную цену контрактного обучения для 38 специальностей

Министерство образования и науки (МОН) вводит минимальную цену контрактного обучения для 38-ми из 121-й специальности (так называемую индикативную себестоимость). Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Украины сегодня, 3 марта, передает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, с 1 сентября 2020 года для поступающих на наиболее популярные специальности контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство.

«Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс. грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс. грн. Студенты-бюджетники и студенты-контрактники учатся в общих группах, поэтому университеты просто компенсируют недостаток средств на студентов-контрактников за счет студентов-бюджетников. В результате образование каждого студента недофинансировано, а вуз не может создать оптимальные условия для учебы и работы преподавателей. Внедрение минимальной цены на контракт позволит привести плату за обучение в соответствие с реальными затратами университета и позволит обеспечить качественное обучение для каждого студента», – разъяснила позицию правительства министр образования и науки Анна Новосад.

В МОН уточняют, что изменения не коснутся студентов, которые уже учатся. Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем 3 средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.

Минимальная стоимость обучения устанавливается для 38-ми специальностей, которые являются наиболее популярными среди контрактников. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и другие. То есть правило минимальной стоимости на контракт не затронет остальные 83 специальности: инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки. По мнению чиновников, это должно мотивировать поступающих идти на менее популярные программы, например, инженерные, которые востребованы на рынке труда.

В МОН отметили, что предусмотрена возможность получения налоговой скидки на расходы на обучение. Родители студентов или сами студенты, если они в течение обучения работают, могут вернуть 18% стоимости контракта. В то же время государство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3% на обучение в университетах. Это обеспечит возможность каждому получить доступ к желаемой специальности.

Приведение стоимости контракта в соответствие с фактическими расходами университетов будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1 студента, в 2021 году – 70% и в 2022 году – 80%. Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и тех частных вузов, которые будут получать государственное финансирование.