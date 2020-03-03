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В «ЛНР» обнаружили труп женщины

03.03.20 22:23
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) обнаружен труп женщины. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что тело женщины 1983 года рождения с телесными повреждениями обнаружили в воскресенье, 2 марта, в одном из домов города. «Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате тупой травмы головы», – говорится в сообщении.

«Установлено, что телесные повреждения потерпевшей в ходе совместного распития спиртных напитков причинил ее сожитель, гражданин 1987 года рождения. Последний задержан в порядке ст. ст. 94, 95 УПК ЛНР, получены признательные показания. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

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