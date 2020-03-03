«Еленовка – пусто»: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:22. Горловка. С ДНР в Украину на полиции сразу на въезд, перед паспортным около 20 машин»;

Андрей: «11:39. В Горловке в Украину 11 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Антон: «11:26. Каргилл в сторону Украины. Приехал в 10:50 (по местному времени, – ред.). Людей было человек 40-50, под навесом. В 12:05 прошел паспортный, сел в автобус. Людей за спиной осталось примерно столько же, 40-50»;

Антон: «11:37. Автомобильную на Каргилле видел только в 10:50 (по местному времени). Общая была меньше чем до моста»;

«Vitalios»: «12:32. Каргилл на выезд 20-25 машин, льготы нет, на 13:30 (по местному времени)»;

Федор: «12:38. Марьинка в Донецк – сквозняком. Пеших пару автобусов»;

Антон: «13:00. Марьинка в обе стороны сквозняком, ни пеших, ни машин»;

Иван: «13:02. Каргилл в Донецк 20 машин и одна льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «10:42. Новотроицкое в Украину где-то 120 машин»;

«NK»: «11:10. Еленовка в Мариуполь. Очереди практически нет»;

Максим: «11:24. Еленовка – пусто»;

«NK»: «11:45. Новотроицкое в сторону Украины. Много. Мне пока даже не видно БП»;

Иван: «14:29. Из Украины проехали за час вместе с Новотроицком/Еленовкой, в Украину очередь огромная перед Новотроицком, на ДНР в Украину пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.