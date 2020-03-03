Войну на Донбассе можно было остановить, – Климкин

В 2014 году, после аннексии Крыма, войну на Донбассе можно было остановить, если бы Запад ввел против России жесткие санкции, но ни ЕС, ни США этого не сделали. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В 2014 году, когда захватывали Крым, когда вся система [коллективной западной безопасности] рухнула, мог ли сделать Обама намного больше? Я считаю, мог. Я считаю, что это отсутствие политической воли. Путин воспринимает и понимает только силу. Если бы были сразу санкции за захват Крыма… Можно было в режиме реального времени это сделать? Я считаю, что можно было. Можно было сказать, что дальше Россия не пойдет или иначе – один, два, три? Можно было. Коллективная Европа это могла сделать, но она выбрала маневрирование», – говорит Климкин.

«Потом, когда мы договаривались о санкциях, когда уже я стал министром, 18 июня 2014 года, и уже договорились, сложно было скомпоновать весь пакет. Эта кошмарная трагедия, когда россияне сбили самолет [МН17], помогла это сделать намного шире и быстрее. Это цинично говорить, но так оно и было. Вот это логика Запада – маневрирование, инертность», – продолжил дипломат.

По его мнению, санкции – эффективный инструмент в борьбе с российской агрессией, но не все западные партнеры Украины были готовы его применять, как несколько лет назад, так и сейчас: «Санкции действуют на Россию реально очень классно, но большинство санкций имеют среднесрочное действие. Например, оборудование для добычи [полезных ископаемых]. Санкции – это то, что сдерживает Россию не мгновенно, а среднесрочно, что выгодно Западу, что соответствует его зоне комфорта. А можно было "грохнуть" российскую нефть, Swift, энергетику».

«В начале 2014 года немцы были готовы больше многих европейских стран. Они обговаривали это, они были готовы на санкции, несмотря на свой бизнес, а были страны – политические элиты в Европейском Союзе, которые вообще ни на что не были готовы, на ноль, даже в этой ситуации. Это отображение Запада в начале 2014 года. Кому-то это "сорвало мозг". Германия не была пророссийской, но там была симпатия к России. Если вы сейчас спросите молодых немцев, никакой симпатии к России уже нет. Меняется сама ментальность. Путин сознательно убивает определенную симпатию к России. К сожалению, у Франции картина другая: там есть люди, которые утратили симпатию, а есть люди, которые ее сохраняют, но в Германии перезагрузка», – рассказал экс-министр иностранных дел Украины.

Дипломат также считает, что пока действуют санкции против России, Украине нет смысла отказываться от Минских соглашений, а их выполнение зависит только от Кремля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV