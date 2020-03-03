«Мертвые души»: В Краматорске на переселенцах «заработали» 250 тыс. грн

В Краматорске на переселенцах, в том числе умерших, при участии должностного лица городского Управления труда и социальной защиты населения «заработали» 250 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, завершено расследование по факту служебного подлога, которое привело к произвольному расходованию 250 тыс. грн бюджетных средств. Работник Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

«В декабре 2017 года государственный социальный инспектор указанного учреждения, действуя в интересах третьих лиц, составила документы о якобы фактическом проживании в г. Краматорске внутренне перемещенных лиц, в том числе умерших на неподконтрольной территории. Указанные действия привели к произвольному перечислению Управлением пенсионного фонда Украины выплат злоумышленникам на сумму 250 тыс грн», – сообщили в прокуратуре.

Максимальное наказание по санкциям статей, которое грозит обвиняемой в совершении уголовных преступлений, до 6 лет лишения свободы.