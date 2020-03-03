Заставить государственную машину двигаться: В УХСПЧ рассказали о защите прав пострадавших на Донбассе

Правозащитники Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), используя различные способы защиты, стараются заставить двигаться государственную машину – в направлении обеспечения защиты прав пострадавших в результате конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 марта, на пресс-конференции на тему: «Нарушение права собственности в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины» рассказал программный директор УХСПЧ Максим Щербатюк.

По его словам, с правом собственности и его защитой в условиях вооруженного конфликта на Донбассе связаны очень важные тематики: определение того, что произошло, определение того, кто несет ответственность за это, какие государство принимает меры, чтобы привлечь людей к ответственности, а также вопросы компенсации. «Фактически, это основные элементы переходного правосудия, основной концепции, которая в центр внимания ставит пострадавшего человека», – сказал Максим Щербатюк.

По его словам, УХСПЧ с самого начала конфликта осуществляет мониторинг этого направления. «Мы стараемся использовать абсолютно разные способы защиты в этой категории», – сообщил программный директор УХСПЧ.

«В судебной защите, а также используя национальные механизмы, мы стараемся заставить эту государственную машину все-таки начать двигаться», – добавил он.

Максим Щербатюк отметил, что некоторые вещи, связанные с административными процедурами, они часто тормозились и блокировались.

Также он сообщил, что государство дает свою точку зрения, что были внедрены определенные инициативы, которые полезны. При этом для УХСПЧ важно показать другую точку зрения на состояние дел в этой сфере. «Для УХСПЧ также важно показать, что это означает для пострадавших людей. Какие изменения произошли для них», – сказал он.

Состояние дел в данной сфере правозащитники отразили в отчете. В нем же собраны и конкретные рекомендации для пострадавших людей – инструкции, алгоритмы, которые помогут защитить права.