На Донетчине будут судить женщину за подделку документов для УТСЗН

В Константиновке (Донецкая обл.) местная жительница подделывала справки о доходах для получения социальной помощи. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, обвинительный акт по ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельных документов) и ч. ч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

«В течение 2014-2019 годов 34-летняя местная жительница, не имея официального места работы, самостоятельно производила поддельные справки о полученных ею доходах на одном из местных предприятий, которые подавала в Управление социальной защиты населения Константиновского городского совета с целью получения государственной социальной помощи для малообеспеченных семей», – говорится в сообщении.

«Вследствие умышленных преступных действий правонарушителя местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 190 тыс. грн. В настоящее время досудебное расследование завершено. Максимальное наказание по санкциям статей – до 5 лет лишения свободы», – проинформировали в прокуратуре.