Нацсовет переоформил лицензию телеканалу для временно неподконтрольных территорий

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 марта переоформил лицензию на спутниковое вещание государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (г. Киев). Как сообщает пресс-служба Нацсовета, этот телеканал, изменив программную концепцию вещания, будет транслировать развлекательные передачи на временно неподконтрольные украинскому правительству территории.

В Нацсовете указали, что новым логотипом телеканала является «ДОМ».

Также решением регулятора, согласно заявлению лицензиата, было изменен перечень связанных лиц: руководителем – и.о. генерального директора стала Юлия Островская. Кроме того, изменены технические характеристики вещания, в частности изъят спутниковый ретранслятор «Hotbird-13C».

Программной концепцией вещания предусмотрено 23 часа развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

В связи с переоформлением этой лицензии Национальный совет также внес изменения в некоторые свои решения, которыми ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» были выданы разрешения на временное вещание.

Напомним, 2 марта состоялась презентация государственного телеканала для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса и аннексированного Крыма «Дом», который будет доступен к просмотру только на неподконтрольных территориях.