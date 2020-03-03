Мотоциклист погиб на месте: На Донетчине произошло очередное смертельное ДТП

В Соледаре (Донецкая обл.) сегодня утром, 3 марта, столкнулись ВАЗ и мотоцикл. В результате аварии погиб 55-летний мотоциклист. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Авария произошла около 5:30.

«Предварительно установлено, что 26-летний водитель на автомобиле ВАЗ-217030 совершил лобовое столкновение с мотоциклом. Мотоциклист погиб на месте», – рассказали в пресс-службе.

Происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).